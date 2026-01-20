Асен Василев: Вече има ясна алтернатива, Радев да каже към Изтока или Запада

Радев ясно трябва да заяви с действията си каква България вижда и каква България партията му иска да изгради, заяви Василев

Конституцията не трябва да бъде връщана в старите си текстове, каза още той

Всички граждани вече имат ясна алтернатива. Извинение да не се гласува, няма. Този вот ще бъде съдбоносен за България и ще определи по кой от трите пътя ще тръгнем: към Европа, към лобирането и снижаването, желанието да се угоди на всички, или към корупцията, която познаваме добре от миналото.

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Най-хубавото нещо, което се случи на протестите, е че гражданите разбраха, че бъдещето на държавата е в техните ръце. Няма нужда да чакат спасител. Излизането на Румен Радев на политическия терен дава яснота и избор на гражданите в каква България искат да живеят: силна България в силна Европа, дали искат да живеят в България на двата стола, където се гледа на изток и това обикновено води до национална катастрофа", коментира още Василев.

"Кой път ще поеме страната, зависи изцяло от вота на гражданите. Специално за г-н Радев имам няколко въпроса: дали той иска силна България в силна Европа, или иска България по Орбанов модел, която да играе ролята на Троянски кон в ЕС и да спъва неговата интеграция. Чухме, че той се радва за влизането в еврозоната, в същото време иска референдум, имаше 1 година обществено обсъждане на плана за въвеждането на еврото, защо тогава не чухме за референдум? Радев каза, че е за 100% машинно гласуване, в същото време по време на кабинета Денков не даде да се сменят шефа и зам.-шефа на ДАНС, които опорочиха местните избори тогава", запита Василев.

"В тази България, която искаме да изградим заедно, как трябва да изглежда системата на здравеопазването , на образованието , ще се присъедини ли към гласовете за вдигане на данъци, или към нашата позиция да се запази текущата данъчна система? Това са въпроси, които г-н Радев трябва да отговори не за нас, като политици, а за всички български граждани, за да се ориентират те в каква страна искат да живеят", каза още лидерът на ПП.

"Ние ясно сме заявили , че България трябва да е в сърцето на Европа. Основното предимство, което имаме като държава, е Европейския съюз да може да се защити и от Изток, и от Запад. Това означава силна България в силна Европа", категоричен бе той.

"Ако ЕС е слаб, няма как България да бъде силна, в миналото сме виждали противоречиви позиция от страна на Радев, затова той ясно трябва да заяви с действията си каква България вижда и каква България партията му иска да изгради. От 2021-ва година отстояваме, че всяка страна трябва сама да определя бъдещето си, как да се развива икономиката й, не да има сфери на влияние", каза още Асен Василев.

Според него "разграждането на модела ГЕРБ-ДПС" минава през това те да имат под 80 мандати, за да не могат да "бламират назначаването на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него.

"Това не се е случвало от 2009 г. насам. Единственият шанс да има истински разграждане на този модел е да останат общо с под 80 депутати, иначе няма да има възможност за нов Висш съдебен съвет", допълни той.

"Конституцията не трябва да бъде връщана в старите си текстове (когато държавният глава можеше сам да избира кого да назначи за служебен премиер- бел. ред.), защото те поставяха президента в ролята на Луи XIV. Това е нездравословно. Кой трябва да бъде служебен премиер, ще прецени само г-жа Илияна Йотова, когато бъде приета оставката на президента. Не е работа на партиите да се месят в този процес", категоричен бе Василев.