Полицията в Тетевен разследва кражба на 10 000 лева от възрастен мъж. Сумата е отнета от частен дом в село Малка Желязна, съобщи говорителят от Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигналът за случая е постъпил в районното управление в Тетевен около 9:30 часа в понеделник. Местен жител, на 83 години, е съобщил, че в дома му е влизано и от торба на закачалка е отнета сумата от 10 000 лева.

По данни на потърпевшия кражбата е извършена в интервала от 7:30 до 8:45 часа, когато е бил извън дома си.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.