ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов гастарбайтер в последния "Добруджа"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22126349 www.24chasa.bg

Полицията в Тетевен разследва кражба на 10 000 лева от възрастен мъж

1100
Криминалисти са извършили оглед. СНИМКА: АРХИВ Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Полицията в Тетевен разследва кражба на 10 000 лева от възрастен мъж. Сумата е отнета от частен дом в село Малка Желязна, съобщи говорителят от Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигналът за случая е постъпил в районното управление в Тетевен около 9:30 часа в понеделник. Местен жител, на 83 години, е съобщил, че в дома му е влизано и от торба на закачалка е отнета сумата от 10 000 лева.

По данни на потърпевшия кражбата е извършена в интервала от 7:30 до 8:45 часа, когато е бил извън дома си.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Криминалисти са извършили оглед. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини