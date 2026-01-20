Димо Алексиев с премиера на търновска сцена със Солунските съзаклятници"

Спектакълът „Солунските съзаклятници" е първото премиерно заглавие на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново за 2026 г. Пиесата на известния български писател и драматург Георги Данаилов ще бъде представена за първи път пред публика на 26 януари от 19 часа в голяма зала на МДТ. Гост актьор в постановката е Димо Алексиев. Бившият водещ на "Игри на волята" започна репетиции в МДТ през декември, а негови колеги коментираха, че това е опит за рестарт на актьорската му кариера, след като през юли м.г. бе осъден за шофиране пиян.

„Солунските съзаклятници" пренася публиката в началото на XX век към едно от най-драматичните и кървави събития в българската националноосвободителна борба – Солунските атентати от април 1903 г. Атентатите са дело на група млади, своеглави революционери – т.нар. гемиджии, които предприемат терористични действия дори против волята на ВМОРО. Постановката обаче не се ограничава до възстановяване на исторически факти, а търси по-дълбокия човешки смисъл зад тях – смисъла на бунта, на отчаянието и на младостта, изправена срещу свят, който изглежда морално прогнил и непоправим, посочват от трупата.

„Това е история за непримиримостта да приемеш несправедливостта като норма, за отчуждението от естествения порив за живот и за онези крайни избори, които човек прави, когато вярва, че промяната е възможна", споделя режисьорът Мария Генова, за която спектакълът е дебют на великотърновска сцена.

В центъра на сценичното действие са реални исторически личности – най-ярките фигури сред 14-те гемиджии. Сред тях са идеологът и „мозъкът" на атентатите Йордан Попйорданов – Орце, неговият верен сподвижник Константин Кирков и Димитър Мечев. На сцената „ще оживее" и Павел Шатев – единственият оцелял след атентатите, осъден три пъти на смърт и превърнал се по-късно в живата памет на това трагично поколение.

„Постановката се фокусира върху личния избор, моралната дилема и вътрешната буря на тези млади хора – личности от плът и кръв, разкъсвани между надеждата за свобода и трагичната неизбежност на саможертвата", допълва режисьорът.

Сценичната реализация залага на силно визуално и музикално въздействие. Сценографията и костюмите са дело на Давид Илчев, музиката - на Христо Намлиев, а 3D мапингът - Петко Танчев. Балетът на театъра е активен участник в драматургичната тъкан на спектакъла, а хореографията е на Катя Богданова.

В спектакъла участват актьорите Димо Алексиев (гост), Детелин Кандев, Самуил Сребрев, Самуил Горанов, Слави Гергов, Борис Атанасов, Милен Иванов, Стефан Методиев, Виктор Терзийски, Александра Златева, Никол Бойчева, Стефка Златкова, Добринка Тосева, Игнат Дълбоков, Димитър Георгакиев, Кирил Милушев. Помощник-режисьор на спектакъла е Лиляна Кехайова.

Режисьорският прочит на Мария Генова не търси историческа оценка на събитията, а тяхната човешка дълбочина. „Това е спектакъл за трагичната смелост на младостта, за идеята, която не допуска компромис, и за онези гранични моменти в историята, когато човешкият живот се оказва по-малък от мечтата за свобода. В нашия прочит не даваме отговори, а поставяме въпроси, които продължават да звучат болезнено актуално и днес", казва режисьорът.