Сачева: ГЕРБ няма да се бори срещу Радев, ще го оставим да се бори с реалността

ГЕРБ е правил различни коалиции, с различни политически субекти, каза още зам.-шефката на парламентарната група

Докато при летенето важен е обикновено пилота, в политиката важен е и екипът. Нека да видим какъв ще бъде екипът, защото той ще бъде най-ясното свидетелство за това каква ще бъде и политиката, категорична бе тя

ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността.

Това заяви зам.-шефката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева в парламента пред залата, където всеки момент се очаква да започне поредното извънредно заседание на правната комисия за промените в Изборния кодекс.

"Вчерашното изявление на Румен Радев не съдържаше конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната негова платформа, с която той би се явил. Затова трудно можем да направим съдържателен коментар", каза още Сачева.

"Аз казах, когато отидох на консултациите, че имам чувството, че влизам в най-голямата политическа централа в страната. Само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии имаме заявка за нов политически субект и очакваме да видим какво ще бъде предложено. Времето на моралните монолози и церемониите приключи", заяви тя.

От ГЕРБ се радват, че на терен ще може да бъде видяно "нещо по-конкретно" по отношение на програма и екип, както и "всички неща, свързани с реалната политика и управление", където се доказва кой може и не може да работи за България.

"Нека да видим какъв е този политически проект, с каква заявка върви. ГЕРБ е правил различни коалиции, с различни политически субекти. Искаме да се концентрираме върху това, което е важно за нас- да капитализиране членството ни в еврозоната, защото истинският суверенитет на една държава минава през силна икономика", обяви Сачева.

И обясни, че важните теми за ГЕРБ ще са икономика, инвестиции и иновации: това, което "ни интересува, това, което можем и сме доказали, че знаем как да направим".

Относно заявката на Радев, че България се нуждае от нов обществен договор, Сачева коментира, че "всеки вижда в това, каквото иска да вижда".

"Трябва да обърнем нашите въпроси към автора на този апел, какво се има предвид под нов обществен договор, защото звучи добре, но е важно да знаем какви са плановете на г-н Радев по отношение на управлението на България. Дали ще се запази парламентарната демокрация, дали говорим за президентска република и какво всъщност се предлага на гражданите", допълни тя.

"Докато при летенето важен е обикновено пилота, в политиката важен е и екипът. Нека да видим какъв ще бъде екипът, защото той ще бъде най-ясното свидетелство за това каква ще бъде и политиката. В последните 9 години видяхме различни варианти за екипи на г-н Радев, различни политически субекти, които той се опита да вкара в българската политика. Сега, когато той лично ще излезе на терен с интерес следим какво ще бъде продължението на тази реч", заяви депутатката.

Тя бе категорична, че ГЕРБ ще води градивна кампания, обвързана със силната икономика.

"Разчитаме на всички наши членове, и симпатизанти, периферия, на всички граждани, които искат реална политика, която се прави от реални политици", допълни Сачева.