В Самоков задържаха 2 жени, заблуждавали мъж около две години и успели да измъкнат 40 000 лв.

Полицията в Самоков установи две жени, причинили на мъж от село Широки дол имотна вреда в размер на 40 000 лева, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Мъжът е потърсил помощ в полицията вчера около 10:00 часа. Той е казал, че две негови познати всеки месец са искали да им предава различни парични суми под предлог, че е техен съдлъжник при лихвари и следва да им помогне с вноската, за да не пострада.

Полицаите предприели оперативно-издирвателни действия и задържали двете жени, които нямат криминални регистрации до момента.

По първоначални данни е установено, че за период от около две години те са поддържали заблуждение у потърпевшия, нанасяйки му имотна вреда в размер на около 40 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член 209 от Наказателния кодекс. Според този текст, кoйтo c цeл дa нaбaви зa ceбe cи или зa дpyгигo имoтнa oблaгa възбyди или пoддъpжa y няĸoгo зaблyждeниe и c тoвa пpичини имoтнa вpeдa ce нaĸaзвa зa измaмa c лишaвaнe oт cвoбoдa oт eднa дo шecт гoдини.

Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.