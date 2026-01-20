79-годишен опита да плати с 500 фалшиви евро в търговска верига в Габрово

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово се провежда разследване за направен опит от 79-годишен мъж за прокарване в обръщение на подправена банкнота от 500 евро, съобщиха от обвинението.

Досъдебното производство е започнало с първо действие на разследването – разпит на свидетел и се води за това, че на 19.01.2026 г. в магазин от голяма търговска верига в гр. Габрово, е направен опит да бъде прокаран в обръщение подправен паричен знак - банкнота от 500 евро. Ментето е разпознато от служител в магазина, който е сигнализирал полицейските органи. Фалшивата банкнота е иззета и по този начин е предотвратено прокарването ѝ в обращение.

Предстои провеждане на разпити на свидетели, назначаване на техническа експертиза на иззетата подправена банкнота и извършване на следствени действия за изясняване на механизма на престъплението и евентуално участие на други лица в него. След изясняване на тези обстоятелства предстои повдигане на обвинение.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.