Нов гастарбайтер в последния "Добруджа"

Божидар Божанов: Радев вече трябва да заема позиция по всички теми и да прави трудни компромиси

Елица Чупарова

Божидар Божанов СНИМКА: Велислав Николов

Видимо г-н Румен Радев слиза на партийния политически терен. Той слиза от комфорта на президентството, от което е можел да подбира по кои теми да заема позиция, и по кои да не заема и е можел да избягва от нуждата от трудни компромиси, които ние на терена трябва да правим.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в парламента, преди старта на поредното извънредно заседание на правната комисия за промените в Изборния кодекс. 

"Ние стоим на много ясни позиции по отношение на 2 ключови приоритета: за върховенството на закона, демонтирането на корупционния модел и България да бъде силна в единна Европа", каза още Божанов.

Божидар Божанов СНИМКА: Велислав Николов

