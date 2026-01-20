Божидар Божанов: Радев вече трябва да заема позиция по всички теми и да прави трудни компромиси

Видимо г-н Румен Радев слиза на партийния политически терен. Той слиза от комфорта на президентството, от което е можел да подбира по кои теми да заема позиция, и по кои да не заема и е можел да избягва от нуждата от трудни компромиси, които ние на терена трябва да правим.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в парламента, преди старта на поредното извънредно заседание на правната комисия за промените в Изборния кодекс.

"Ние стоим на много ясни позиции по отношение на 2 ключови приоритета: за върховенството на закона, демонтирането на корупционния модел и България да бъде силна в единна Европа", каза още Божанов.