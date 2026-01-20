Осъдиха задочно турчин за производството на фалшиви пари в Пловдив, избягал е през 2018-а

Ако го хванат, ще лежи 7 години

Турският гражданин Юнер Дъгдъгйоглу е осъден на 7 години затвор за производството на фалшиви монети от 2 британски паунда в Пловдив, но производството е протекло задочно, защото той е избягал от страната още през 2028 г. Иначе решението е произнесено от ВКС и е окончателно.

Дъгдъгйоглу е признат за виновен, че през есента на 2017 г. в пловдивското село Първенец се е сговорил с местния винен бос Тодор Неделчев да произвеждат фалшиви пари. От есента на 2017 г. до 13 юни 2018-а с производството им се занимавал турският гражданин, като използвал за база временна постройка в кв. "Коматево". Продукцията му била 34 993 монети.

Върховните съдии приемат, че наложеното от предишните инстанции наказание от 7 години лишаване от свобода като размер е между специалния минимум и средния размер, предвиден от законодателя. Съдилищата са извели всички смекчаващи и отегчаващи деянието обстоятелства. Към първата група спадат семейното положение на Дъгдъгйоглу и изминалият период от време, през което наказателният процес е висящ. Значителното количество от неистински монети с номинал от 2 британски паунда, тяхната много добра изработка и използваните технически съоръжения – машини, оригинално турско производство, представляват отегчаващите деянието обстоятелства, които завишават неговата степен на обществена опасност. Ето защо, определеното за това престъпление наказание от 7 години лишаване от свобода се явява справедливо според ВКС.