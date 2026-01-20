Пребиха координатора на "Величие" в Гоце Делчев (Снимка)

Координаторът на партия "Величие" в Гоце Делчев Станислав Жулев е бил пребит от двама мъже, докато снимал видео в землището на близкото до града с. Борово. В кадри, разпространени от негови съпартийци в социалните мрежи, се вижда как мъжът е облян в кръв с наранявания по главата и крайниците.

Преди месец Жулев снимал видео как фекални води от къща се изливат в напоителен канал. Подал е сигнал в РИОСВ. Днес отишъл, за да снима и да види дали фекалните води продължават да се изливат в канала, но те били вече спрени. Той искал да покаже, че има смисъл да се подават сигнали до институциите, защото неговият е бил приет и обработен. Тогава го нападнали двама мъже и го били с дървени колове. Телефонэт му бил хвърлен в канала, а той успял да се качи на колата си и да се прибере вкъщи и да се обади на познат лекар. Откаран в в болницата, където зашили раните му по главата.

От полицията съобщиха, че на тел. 112 има подаден сигнал за нападнат 37-годишен мъж, който в момента в е болницата в Гоце Делчев, а извършителите се издирват.