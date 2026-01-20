Потребителите на бившия Дом "Майка и дете" в Русе отбелязаха Бабинден

В сградата на бившия Дом „Майка и дете" днес беше отбелязан празникът Бабинден с тържествено събитие, организирано от Дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. Потребителите и екипът на центъра станаха свидетели на традиционния ритуал „миене на ръце", представен от служителки на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който символично отдава почит към грижата, опита и приемствеността между поколенията. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Специални гости на празника бяха кметът на община Русе Пенчо Милков и заместник-кметът Димитър Недев. В своето обръщение към присъстващите кметът подчерта значението на човешкото отношение и ежедневната грижа в социалните услуги. „Този център е живо доказателство, че когато има внимание, уважение и постоянство, се създава истинска общност. Най-ценното тук са хората – и тези, които ползват услугите, и тези, които всеки ден влагат сърце и отговорност в работата си. Това е смисълът на социалната политика – да дава подкрепа, достойнство и възможност за активен живот", каза Милков.

Кметът на община Русе изрази признателност към екипа на фондация „Трета възраст", като специално отбеляза приноса на нейния управител Ценка Димитрова. Той посочи, че тяхната работа често остава извън общественото внимание, но има съществено значение за качеството на живот на потребителите и за цялостната социална среда в общината.

В празничната програма участваха и потребителите на центъра, които изпълниха тематични песни, свързани с традициите на Бабинден, като събитието завърши с народни хора, в които се включиха всички желаещи.

На тържеството присъстваха още директорът на дирекция „Социални и здравни дейности" Милена Влахова, началникът на отдел „Здравни дейности" Искра Иванова, както и общинският съветник Айдоан Джелил.