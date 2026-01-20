Любо Пенев вече си е в България, стискаме палци

Прославеният нападател на ЦСКА, националния отбор, "Валенсия", "Атлетико", "Компостела", "Селта" и "Локо" (Пд) Любослав Пенев е докаран в България.
Таранът се лекуваше в Германия от рак на бъбреците, но състоянието му бе стабилизирано и позволи транспортирането му в родината.
Новината съобщи известният тв водещ Ники Кънчев, който е сред най-известните фенове на "червените". Ето какво написа той във фейсбук профила си.
"Любчо Пенев вече се прибра в България. Самолетът, който му беше изпратен от Валтер Папазки и който е оборудван с медицинска апаратура се приземи в 14,25 часа летището в София от Германия.
Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне.
Наистина у дома и стените помагат!"