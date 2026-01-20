Общо събрание на СТСБ премина при охрана и скандал с отказан достъп за синдикални представители

В сградата на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) в София се проведе Общо събрание при безпрецедентни мерки за сигурност. По решение на ръководството, достъпът до залата бе контролиран от частна охранителна фирма с петима охранители, които възпрепятстваха влизането на представители на синдикални структури и дългогодишни членове на съюза.

Сред недопуснатите до заседанието бяха представители на синдикалната организация на СТСБ на летище София, както и други представители на синдикалните организации от страната и София.

Сред недопуснатите до заседанието бяха представители на синдикалната организация на СТСБ на летище София, както и други представители на синдикалните организации от страната и София. Още по-скандално бе, че до залата първоначално не бе допусната и почетният председател на СТСБ Екатерина Йорданова – дългогодишен национален, европейски и световен синдикален лидер. Редовите членове на синдиката заявиха, че са поискали да информират най-висшия форум на организацията за оттеглено доверие от председателя на синдикалната организация на летището Иван Коев, който е считан за най-близък съратник на лидера на СТСБ Дренски. Причината за това е противоуставни действия и еднолично управление от страна на Коев. Той и членове на Управителния съвет на СО на СТСБ при летище София са определили за себе си коледни „помощи" в размер на 400 лв., докато за редовите членове помощите са били в размер на 100 лв. Това са пари от членския внос на всички синдикалисти и до момента те са били давани поравно.

Достъпът до залата бе контролиран от частна охранителна фирма.

По информация от участници, Общото събрание е започнало без приет дневен ред и при спорен кворум, като част от присъстващите не са представили документи за представителство на членските организации, които заявяват, че представляват.

В допълнение, водещият събранието Дренски е направил опит два пъти да подложи на гласуване и да приеме конкретни решения манипулирайки залата и четейки текстове от стар устав, включително да подмени членове на Общото събрание, т.н. Съюзен съвет.

Членове на Общото събрание от София и от страната , както и членове от синдиката на летище София, заявиха, че ще оспорят легитимността на приетите решения по съдебен ред. Напомняме, че само месец по-рано, на 15.12 - същото това ръководство заключи сградата с цел да препятства уставно свикано с 1/3 Общо събрание.