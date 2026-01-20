ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Федерика Бриньоне се разплака след завръщането си ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22127593 www.24chasa.bg

През изминалия ден 17 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

1804
Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден с а установени общо 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 6, двама са отказалите тестване, съобщиха от полицията.

13909 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15560 водачи и пътници. Съставени са 4089 фиша и 452 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Дрегер. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини