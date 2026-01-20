Откриват нова детска градина за 150 деца във Велико Търново наесен

През септември ще бъде открита новата детска градина в кв. „Картала" – тя се казва „Болярчета". Капацитетът й ще е до 150 деца. Това съобщи във фейсбук страницата си кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Тази година ще стартира обновяване на още три от старите детски градини - „Евгения Кисимова", „Св. св. Кирил и Методий" и „Здравец" (старият корпус). Общината ще реализира проекти за комплекс от мерки за енергийна ефективност по сградите. "Средствата са подсигурени чрез различни финансови механизми, по които работим успешно от години – фонд „ФЛАГ" за ДГ „Евгения Кисимова" и ДГ „Здравец" и целева програма на МОН за ДГ „Кирил и Методий". Предстои проектиране и на сериозни ремонтни дейности по сградата на ДГ „Райна Княгиня"", посочи Панов.

Тези и други актуални теми обсъдиха от администрацията на работна среща заедно с директорите на детските градини. Даниел Панов им представи новия директор на общинската дирекция „Образование" – Бонка Долчинкова. А още една от добрите новини за Велико Търново е, че за новата учебна 2026/2027 година очакват над 80 деца повече в първите групи на детските градини.