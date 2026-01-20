Мъж, ограбил жена в столичния кв. "Хаджи Димитър", ще лежи в затвора 2 г. и 6 месеца

По внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура на лишаване от свобода е осъден мъж за грабеж над възрастна жена.

На 14 септември 2025 г. около 10,55 ч. на пейка пред блок в ж.к. "Хаджи Димитър" в гр. София, обвиняемия С.Е. е отнел златен синджир от владението на 73-годишна жена, като употребил сила за това. С.Е. й запушил устата и откъснал бижуто от врата й.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи. Установено е, че преди да отнеме синджира на жената, С.Е. й е поискал пари, но тя му казала, че няма в себе си. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Разследването е приключило за 2 месеца, след което обвинителният акт е внесен в съда.

Състав на Софийски районен съд призна С.Е. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години и 4 месеца, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален „общ" режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.