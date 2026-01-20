Хванаха двама мъже в село Братаница с 30 флакона райски газ

Флакони с райски газ са открити и иззети от двама мъже в Пазарджишко, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

При проверка на лек автомобил е установено, че 23-годишният водач от село Братаница превозвал в колата 27 метални флакона с маса от 670 грама и още два от 2000 грама с диазотен оксид, по-известен като райски газ. Другият случай е при проверка на автомобил на 26-годишен жител на Пазарджик. Той също превозвал в колата си три флакона от 670 грама и един от близо 4000 грама, информира БТА.

Намерените количества райски газ са иззети, а по случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата.