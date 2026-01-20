Русе отново събира млади творци от България

Общинският детски център за култура и изкуство организира за шеста година Националния конкурс по изобразително и приложно изкуство "Магията на изкуството" Русе 2026. Проявата е част от годишния календар на Министерството на културата и в нея могат да се включат различни школи, клубове и центрове по изобразителни изкуства от цяла България. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Конкурсът е посветен на 1 март – Ден на любителското творчество, който по традиция е и Ден на Баба Марта, но организаторите очакват участниците да изразят със средствата на изобразителното и приложното изкуство своето отношение към различни теми от заобикалящия ги свят.

Приемат се индивидуални и колективни творби в рамките на три възрастови групи: 1. - 4. клас; 5. - 7. клас и 8. - 12. клас. Материалите и техниките са по избор на авторите. Освен с рисунки, може да се кандидатства и с картички, плакати, пана, кукли, маски, пластики и други.

Творбите трябва да бъдат изпратени или занесени до 20 февруари 2026 г. на адрес: 7005, Русе, ж. кв. "Здравец", ул. "Околчица" 9, Общински детски център за култура и изкуство /за конкурса "Магията на изкуството"/.

Задължително всяка творба трябва да съдържа: трите имена на участника, години, възрастова група, име на творбата, раздел, институция, адрес, телефон на ръководител или родител за връзка и попълнена декларация. Могат да бъдат попълвани и общи декларации с изброени имена на участниците.

Жури от специалисти ще оцени творбите. Всички отличени участници ще получат грамоти, медали и плакети на съответните посочени адреси. Произведенията ще бъдат изложени в навечерието на 1 март в Детската художествена галерия. Списъкът с наградените участници ще бъде публикуван на 1 март 2026 г. на страницата на Общинския детски център за култура и изкуство във Фейсбук, както и на сайта на Община Русе.

За повече информация:

082/84 54 71 – Юлия Енчева /Директор/

082/ 845734 – Камелия Монева /Експерт /