Обвинените за грабежа на инкасото в Ихтиман - добри студенти, единият раздавал команди на английски

23-годишните приятели от детинство Явор Проданов и Христо Янашков, които са обвинени за грабежа на инкасо автомобила на гара Ихтиман в петък, са състуденти с добри характеристични данни, неосъждани. Това стана ясно в Софийския окръжен съд, където се гледа мярката за неотклонение на младежите. 23-годишните Явор Проданов и Христо Янашков, обвинени за инкасо обира СНИМКА: Георги Палейков

Христо учи в УНСС, Явор в Международно бизнес училище, както и е работил в същата охранителна фирма, на която е ограбеният инкасо автомобил. Вероятно по тази причина той е давал заповедите на завързаните охранители на английски език, за да не го разпознаят колегите му. 23-годишните Явор Проданов и Христо Янашков, обвинени за инкасо обира СНИМКА: Георги Палейков

Обирът на инкасо автомобила стана на 16 януари около 14,30 часа. В буса имало 460 хил. лв., което се равнява на 235 000 евро. Единият от охранителите бил завързан със свински опашки, а другият бил заплашен. Охранителите подали сигнал на телефон 112, взимайки мобилен апарат от случайна гражданка, след като младежите побягнали през полето. 23-годишните Явор Проданов и Христо Янашков, обвинени за инкасо обира СНИМКА: Георги Палейков

По делото все още не е направена експертиза на захвърленото оръжие, с което са били заплашени охранителите, но според гардовете, както и според полицаите, пистолетът бил Glock. Охранителите казват и за "Калашников".

Адвокатите на задържаните младежи казаха в съдебната зала, че оръжието не било истинско, а играчка. До момента не е ясно кой от двамата е дал идеята, но със сигурност е планирано, тъй като те оставили за 3 км от мястото на грабежа автомобила, с който пристигнали.

По делото на разследващите вече е съдействал Христо. С него били извършени и следствени действия. Имало молба и от Явор, че е готов да даде обяснение.