Предвиждат се проверки на социални услуги с отказан лиценз

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) ще може да проверява и социални услуги, чийто лиценз е бил отказан, отнет или прекратен. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Така агенцията ще може да проследява дали не се предоставят социални услуги въпреки липсата на лиценз. Това предвиждат промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, които МТСП предлага и които вече са публикувани за обществено обсъждане, се посочва в съобщението.

С предлаганите промени ще се реши констатиран проблем – пълният отказ на собствениците на обекти с отнет лиценз да допуснат проверяващи от АКСУ. Ако текстовете бъдат приети, ще се повиши и ефективността на контрола. Измененията целят да подпомогнат и прилагането на промените в Наказателния кодекс, с които предоставянето на социални услуги без лиценз беше инкриминирано, както и на тези в Закона за социалните услуги, с които са увеличени в пъти санкциите, посочиха още от социалното министерство.

С предложенията за промени в Наредбата се предлагат и промени в стандартите за някои социални услуги с цел както да се подобри тяхното качество, така и да станат по-достъпни за хората. За хората с деменция се създава възможност за по-лесен достъп до социални услуги. Те ще могат да ползват такива и срещу документ с упомената диагноза, издаден от Лекарска консултативна комисия, до излизането на решение на ТЕЛК, допълниха от МТСП.

През 2025 г. АКСУ е направила 942 проверки, с 40 повече от извършените през 2024 г. Поставихме акцент върху контрола в местата за резидентна грижа, където възрастните и уязвимите живеят постоянно, заяви Виктория Тахова - изпълнителен директор на агенцията. В т. нар. частни домове повишението е от 130 през 2024 г. на 265 през 2025 г., а в услугите с държавно финансиране - от 84 на 251, обобщи данните тя.