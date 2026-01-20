Борисов: Нелепо звучеше изказването на Румен Радев (Видео)

Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Румен Радев. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано във Фейсбук профила му.

Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото, каза Борисов във видеообращението.

"Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!", каза лидерът на ГЕРБ.

"Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? "Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти", заяви еврокомисарят по икономиката, каза Борисов.

"На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!

Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там", каза Борисов.

Основна цел на ГЕРБ беше България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори.