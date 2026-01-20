ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивайло Мирчев: Борисов се ската да отговори каквот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22128090 www.24chasa.bg

Борисов: Нелепо звучеше изказването на Румен Радев (Видео)

74664
Бойко Борисов Кадър: Фейсбук/ Boyko Borissov

Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Румен Радев. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано във Фейсбук профила му.

Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото, каза Борисов във видеообращението.

"Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!", каза лидерът на ГЕРБ.

"Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? "Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти", заяви еврокомисарят по икономиката, каза Борисов.

"На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!

Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там", каза Борисов.

Основна цел на ГЕРБ беше България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори.

Бойко Борисов Кадър: Фейсбук/ Boyko Borissov

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини