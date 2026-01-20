„Асамблея на красотата и модата“ обединява фризьорско изкуство, стил и благотворителна кауза в Русе

На 24 януари в Голяма зала на Доходното здание в Русе ще се проведе „Асамблея на красотата и модата" – мащабен подиум-спектакъл, който съчетава фризьорското изкуство, модата и сценичната естетика в едно цялостно културно и обществено значимо събитие. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Събитието се организира от Фризьорски центрове „Нина Йорданова" и се реализира с подкрепата на Община Русе. Началото е в 15 ч. с посрещане на гостите със съпътстващи инициативи във фоайето на Доходното здание, а официалната програма на сцената започва в 16 ч.

„Асамблея на красотата и модата" ще събере над 40 участници, сред които 35 фризьорски салона от Русе и различни градове на страната, както и над 20 фирми партньори, представящи продукти, технологии и решения, свързани с фризьорството, козметиката, грижата за външния вид и модната индустрия. Всеки участник ще получи плакет и грамота за участие като знак на признание за професионалния принос.

На сцената ще бъдат представени актуалните тенденции в официалните и сценични прически, цялостни стилни визии и концепции, допълнени от модни ревюта с дамски, мъжки официални облекла и булчински рокли. Програмата е изградена като зрелищно сценично преживяване с акцент върху естетиката, художествения замисъл и синхрона между визия, движение и музика.

В официалната част са предвидени представяне на участниците и партньорите на събитието, сценични и танцови изпълнения с участието на Танцово студио „Фрийдъм", детски и младежки формации, както и томбола, в която един от присъстващите ще спечели мултифункционален уред за оформяне на коса.

Паралелно със сценичната програма във фоайето на Доходното здание ще бъде подредена изложба на Сдружение „Заедно си помагаме", насочена към подкрепа на жени с онкологични заболявания. В рамките на събитието ще бъдат разположени дарителски кутии, в които посетителите ще могат да направят доброволни дарения.

Водещ на спектакъла ще бъде Афродита Дармонска. Входът за всички посетители е свободен.