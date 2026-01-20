Андрей Райчев: Очаквано събитие, което противниците на Радев мислеха, че няма да стане

Нищо ново. Чували сме тези фрази от президента. Не за първи път беше употребена фразата за нов обществен договор. Като чуденка у мен остана колко радикално изглежда това предоговаряне и колко може да събере като подкрепа. Така коментира думите на президента Румен Радев в последното му обръщение като държавен глава политологът Христо Панчугов в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Това е отдавна очаквано събитие, което противниците на Радев мислеха, че няма да стане. Той намери този момент за необходим. Успя да съсредоточи върху себе си достатъчно внимание и излезе в позицията на цар Симеон - цялата нация го гледа. Най-важното качество на парите е тяхното количество. Да видим колко ще е електоратът", коментира и социалогът Андрей Райчев. Според него актът на Радев а прави принципно нова ситуация в страната. "Да погледнем от птичи поглед - Бабиш, Фицо, Орбан. Това е обективен процес, течащ в Източна Европа. Протича процес на еманципация. Радев преди всичко е това. Има две задачи - общонационални и какво прави", каза още Андрей Райчев.

"Да, това се случва в част от Източна Европа, само че в България е друго - протест преди един месец. В него нямаше нищо еманципиращо. Той беше за повече европейска България. Тук имаме сериозна заявка за това, че мнозинството от българските граждани искат по-щастлива демократична система тук и сега. Румен Радев не я олицетворява, за съжаление. Действията му бяха всичко друго, но не и патриотични. Дали ще се окаже следващият цар, предстои да видим наистина. Той олицетворява една източна култура", коментира още Христо Панчугов.

"Европа води 4 дълбоко погрешни политики - зелената, гей историята, където се прекалява, мигрантите и мирът с Украйна. С Грендланпдия се излагаме като кифладжиии. Това нещо Европа ще го прекрати. Радев несъмнено влиза в тази серия. Прокуратурата е първото му дълбоко изпитание. Тук той ще партньорства с всички. Оттам насетне стои огромен въпрос - политиката на Радев е в унисон на представите на Америка за бъдещето на Европа", допълни Андрей Райчев.