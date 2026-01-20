ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена представи фалшива италианска книжка пред полицай в Асеновград, размина се с условна присъда

Мая Вакрилова

Полиция

Неистинският документ ще се унищожи

Жена пробва да се легитимира пред служител на реда в Асеновград с фалшиво свидетелство за управление на МПС, но без успех. Договорила е условна присъда от 7 месеца с изпитателен срок от 3 години. Също така ще плати и разноските по делото към сметката на МВР, които са на стойност около 66 евро.

На 15 май м.г. в Асеновград тя била проверена от инспектор в "Криминална полиция". Жената представила фалшива италианска книжка като личен документ. При проверка полицаят установил, че тя е неистинска.

Жената е сключила споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Асеновград.

Магистратите са постановили фалшивото свидетелство за управление на МПС да се предаде на "Пътна полиция" и да се унищожи.

