Световноизвестният виртуоз на акордеона Давид Йенгибарян за първи път в Русе

На 6 февруари /петък/ от 19 ч. за първи път пред русенска публика ще се представи Давид Йенгибарян (Դավիթ Ենգิբարյան) – един от най-удивителните съвременни акордеонисти в света, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

В залата на Арменския дом /ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков" 38/ музикантът ще разгърне специална програма, която заличава границите между жанровете - от шедьоврите на Бах до свободата на фрий джаза, и от страстта на танго нуево до дълбоките корени на арменския и балканския фолклор.

Роден в Ереван през 1976 г., Давид Йенгибарян избира Будапеща за свой творчески дом в средата на 90-те години. Там той изгражда впечатляваща кариера, записвайки музика с елита на унгарската инструментална сцена - Габор Юхас, Габор Гадо, Елемер Балаж и др. Световното му признание се допълва от сътрудничества със знакови имена като Франк Лондон, Мат Дерио и Том Уолш. Българската публика го познава и от съвместната му работа с Борис Ковач, с когото гостуваха на фестивала „Аларма Пънк Джаз" през 2012 г.

Билетите за концерта са в предварителна продажба и могат да бъдат закупени онлайн чрез платформата EpayGo, на каса във всички офиси на EasyPay, както и на място непосредствено преди началото на концерта. Входът за всички младежи до 18 г. и за пенсионери е свободен.

Събитието се организира с любезната подкрепа на Народно читалище "Анжела Чакърян - 2008", AGBU-Ruse с председател д-р Бохос Гаржарян и настоятелството на Арменската апостолическа църква "Сурп Асдвадзадзин".