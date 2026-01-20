Няма инвестиционни намерения за комплекса, в който изгоряха 7 коня във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към настоящия момент няма никакви инвестиционни намерения, които да свързват пожара с каквото и да било строителство или други дейности в парка.

Това написа в профила си във "Фейсбук" кметът на кв. "Аспарухово" във Варна Ивайло Маринов, където днес избухна пожар в историческото селище "Фанагория".

Изгорели са постройка, отоплявана с печка на дърва, както и конюшнята. Пожарът се е разраснал бързо поради факта, че постройките са били дървени и в тях е имало голямо количество леснозапалими материали и слама. Седем коня са се задушили, а четири са били спасени, добавя Маринов.

Той благодари на екипите на пожарната за бързата им реакция и професионално при потушаването на пожара.

Изказвам огромна благодарност за гражданската отговорност на Христина Ангелова и Цветозар Рачев – жители на район „Аспарухово", които в 2:53 ч. са подали сигнал за пожара на телефон 112. Първият противопожарен екип е пристигнал на място веднага, а впоследствие са включени още три екипа. Пожарът е локализиран в интервала между 3:30 и 4:00 ч. сутринта, допълва кметът.

За съжаление, охранителят на комплекса не е реагирал и само своевременната реакция на гражданите е помогнала за ограничаването на пожара и спасените коне.

Категорично опровергавам разпространяваните твърдения, че е липсвала вода. На разстояние от около 25 метра от постройките се намира пожарен хидрант, към който екипите на пожарната са се свързали своевременно и безпроблемно, допълва Маринов.

През 2002 г. Областна управа, като собственик на имота, е сключила договор за сътрудничество с фондация „Царство България", с който е разрешено поставянето на 15 временни постройки за срок от три години.

Оттогава до днес договорът не е продължен, става ясно от публикацията.