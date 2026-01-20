Ивайло Мирчев: Борисов се ската да отговори каквото и да било във връзка със слизането на Радев на терена

Борисов се ската да отговори каквото и да било във връзка със слизането на Радев на терена. Това написа във фейсбук профила си съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев.

Ето какво още пише той:

Какво раздразни толкова Борисов, че от ПП–ДБ искаме силна България в силна Европа – с позиции, които я поставят в сърцевината на съюза, а не в глуха линия? Ще ви кажа: позицията ни за Гренландия от днес, с която настояваме за достойно поведение на Европейския съвет на 22 януари и призоваваме правителството да заеме отговорна позиция, като изрази своята солидарност с Дания и Гренландия и покаже, че България може да носи отговорност за европейската сигурност и единство.

Ясно е защо: смятаме, че само на тази основа можем да разчитаме на същата солидарност и спрямо нас самите.

Борисов обаче, който се ската да отговори каквото и да било във връзка със слизането на Радев на терена, за да не коментира по никакъв начин как и дали Радев се самоопределя по линията Изток–Запад, прати по темата Сачева да обяснява нещо за природните закони и физическата реалност, е решил днес да троли по нас. Така е, защото му показваме нагледно колко е наведен и колко снишаването по Тодор-Живковски заплашва сигурността ни.

Скатаване не ни поставя в сърцето на Европа, а той видиш ли вече ни бил завел там.

С театрално видео старият хитрец се опитва да замаже ситуацията, размятвайки някакви цитати, които са му подбрали. Няма адекватна позиция нито по вътрешната, нито по външната политика, защото го е страх да не стъпи на някоя мина – да не се хареса достатъчно на Радев и да не ядоса Тръмп. Така е оцелявал: с хитрини и страх. Нищо друго не знае.