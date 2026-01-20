Умуват промени за мястото, където кола уби две жени на тротоар във Варна

Въпросът за пътната безопасност и необходимостта от спешни мерки за намаляване на тежките пътнотранспортни произшествия във Варна беше във фокуса на днешното заседание на комисията „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението" към Общинския съвет.

Повод за дискусията стана трагичният инцидент на кръстовището на ул. „Дрин" и ул. „Д-р Пискюлиев" в района на Колхозния пазар, при който загинаха две жени.

По време на заседанието бяха обсъдени конкретни варианти за повишаване на безопасността на проблемното кръстовище. Сред предложените мерки са редуциране широчината на пътните ленти, изграждане на повдигнато кръстовище, както и поставяне на изкуствена неравност по ул. „Дрин", съобщават от пресцентъра на общинския съвет.

Общинските съветници обсъдиха и широк кръг от действия, насочени към намаляване на пътнотранспортните инциденти в целия град. Сред конкретните инфраструктурни решения са намаляване на широчината на пътните платна там, където това е възможно, и изграждане на изнесени и удължени тротоари при пешеходни пътеки, които оформят естествени „джобове" за автомобилите и подобряват видимостта.

Допълнително се предвиждат изкуствени неравности, повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища, поставяне на колчета, както и пешеходни пътеки от висок клас с осветление и тактилни елементи.

Припомнена бе Наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според която при планиране и организация на движението приоритет имат пешеходците, следвани от обществения транспорт, велосипедното движение, леките автомобили, товарните превозни средства и на последно място транзитния трафик.

В рамките на дискусията беше даден и пример за успешно справяне с пътния травматизъм.

Финландската столица Хелзинки, която е с население от около 690 хил. души, за период от 20 години е постигнала драстично намаляване на броя на пострадалите при катастрофи – от 723 души през 2003 г. до едва 17 през 2023 г. В рамките на една година – от юни 2023 г. до юли 2024 г. – в столицата на Финландия няма нито един загинал при пътнотранспортно произшествие, беше изтъкнато в зала „Пленарна".

Сред причините за тежките пътни произшествия остава превишената скорост.

Ограничението в населените места е 50 км/ч. Ако това правило се спазва масово, броят на загиналите и тежко пострадалите би намалял значително, изтъкнаха участници в дискусията.

Участниците обсъдиха и възможността за въвеждане на т.нар. „Зона 30" – участъци с ограничение на скоростта до 30 км/ч.

Във Варна към момента няма такива зони, но с последните изменения в Закона за движение по пътищата от лятото общинската администрация вече има право да изгражда и управлява автоматизирани системи за контрол на скоростта.

Предстои изготвяне на наредба, която да регламентира обмена на информация между Общината и МВР.

Според участници в заседанието засиленият контрол, съчетан с по-строги ограничения на скоростта, може значително да подобри пътната безопасност. Като пример беше посочен Рим, където след въвеждането на Зона 30 броят на инцидентите е намалял с 30%, а на смъртните случаи – с 50%.

В хода на заседанието беше посочено, че Варна е сред малкото големи градове без действащ Генерален план за организация на движението и без план за устойчива градска мобилност. Според участници в дискусията именно тези стратегически документи трябва да определят дългосрочната визия и рамката, върху която да се реализират конкретните технически проекти.

Подчертано беше също, че проблемът е комплексен и не може да бъде решен само с инфраструктурни мерки. Подготовката на шофьорите, ефективният контрол, адекватните санкции, както и техническото състояние на автомобилите също са ключови фактори.

Сред темите на днешното заседание беше искане за обособяване на тротоар в района на Зеленчуковата борса, както и за въвеждане на забрана за престой и паркиране в участъка от кръстовището на ул. „Акад. Игор Курчатов" и ул. „Под игото" до пресечката след входа на тържището. Съветниците дадоха съгласието си, като по въпроса за тротоара ще бъде поискано становище на ресорната дирекция в Община Варна.

Членовете на комисията одобриха монтирането на пътно огледало на т.нар. Гумен завой над кв. „Виница", където видимостта е изключително ограничена и пътните инциденти са чести.

Те приеха и искането за поставяне на по-ниски контейнери за битови отпадъци, както и на специален контейнер за строителни материали, за да се намали нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.