4 г. затвор за собственичката на Дупнишката популярна каса, завлякла 217 души с 3,6 млн. лв.

Собственичката на Дупнишката популярна каса Ивона Близнакова е осъдена на първа инстанция на 4 г. затвор. Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимата за виновна, че от 29.08.2002 г. до 18.05.2016 г. в гр. Дупница, като съизвършител, в съучастие с мъжа си Георги Близнаков (спрямо когото наказателното производство е прекратено, поради смъртта му) от името на кредитно - спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса", без съответно разрешение от БНБ, Закона за банките и Закона за кредитните институции, извършвала банкови сделки - публично привличане на влогове. Приемала суми в български лева, евро и щатски долари от 217 лица, срещу задължение за връщане при различно договорена лихва, варираща между 4 % и 18 % месечно. С посочената дейност са причинени значителни вреди на лицата в общ размер на 3 674 453,14 лева: 2 259 008,31 лева; 714 006,09 евро в левова равностойност на 1 396 474,53 лева; 10 939,88 щатски долара в левова равностойност на 18 970,30 лева и са получени значителни неправомерни доходи, всичко в общ размер на 4 578 011,33 лева.

Окръжен съд Кюстендил налага на Ивона Близнакова наказания лишаване от свобода за срок от 4 години и глоба в размер на 4 000 лева. Съдът определя първоначален „общ" режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода .

Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимата за невиновна по другите две обвинения – за т. нар. „изпиране на пари" и за „избягване установяване или плащане на данъчни задължения".

Присъдата може да се обжалва и протестира пред САС.

Скандалът с Дупнишката популярна каса гръмна преди години, когато десетки хора се оплакаха, че са вложили спестяванията си там, но не могат да си ги върнат. Малко след като семейство Близнакови получи обвинения, мъжът Георги се самоуби, като скочи от висок етаж на блок в Благоевград.