Александър Маринов, бивш стратег на Радев: Може да си сътрудничим, но няма да ползва партията ни "България Може"

Партия "България Може" няма да е "мандатоносителят" на Румен Радев за изборите.

Това изясни проф. Александър Маринов, който оглавява изпълнителния й съвет, пред "24 часа". След като по-рано днес стана ясно за насрочена национална изборна конференция на формацията, се завъртя интригата как тя може да припознае президента в оставка за свой лидер и така да отвори бърза писта на Радев за участие на изборите.

Маринов оглавяваше Стратегическия съвет към президента в първия мандат на Радев. Бе и първият човек, заговорил преди 4 години за президентска партия по времето, когато стана ясно, че в патентното ведомство е запазена марката "Трети март". Подобна формация така и не бе учредена, а малко по-късно съветът начело с Маринов спря да съществува. той стана съучредител на "България Може" заедно с Иво Русчев и Кузман Илиев, които са съпредседатели на партията.

"С Радев споделяме общи възгледи, но отхвърляме твърдението, че той би станал лидер на партията", категоричен бе професорът. "Конференцията няма общо и не е по повод оставката на Радев, освободиха се вакантни места и по демократичен начин ще направим избор", обясни той.

Разказа, че двамата с Радев поддържат контакт на база общите им възгледи и дългите години съвместна работа, това оставяло отворена врата за колаборации.

Кузман Илиев също бе категоричен, че няма да предоставят на Радев регистрацията си. Но ако той направи коалиция и ги покани, биха участвали в нея.