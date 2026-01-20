Цветозар Томов: ЦИК няма готовност да работи с новите сканиращи машини

Централната избирателна комисия няма готовност да работи с новите "оптични сканиращи устройства", които депутатите искат да впишат в Изборния кодекс.

Това заяви по време на поредното извънредно заседание на правната комисия в парламента зам.-шефът на ЦИК Цветозар Томов.

Освен това с новата промяна на изборните правила се предвижда "Информационно обслужване" да стои "и на входа, и на изхода на изборния процес". Според Томов тази идея е "опасна за сигурността на процеса". От ИО дори заявили пред него, че нямат желание "да изпадат в такава ситуация".

Томов, който е единственият представител на избирателната комисия на заседанието, даде да се разбере, че управляващите залагат в закона непосилни за изпълнение срокове. Даде пример с разпоредбата в чл. 213, съгласно която най-късно 30 дни преди изборите ЦИК трябва да е осигурила контролиран достъп на партиите до изходния код на базовия код на скенерите. Това означава, че до тогава трябва да е приключило сертифицирането на машините. Той е категоричен, че до момента това не се е случвало.

Според Петър Петров от "Възраждане" липсата на технически спецификации за работата с новите машини и участието на "Информационно обслужване" в процеса го кара да достигне до заключението, че управляващите искат "да не може навреме ЦИК да направи спецификация на машините, но да няма време да направи подготовката на сегашните машини, за да се стигне до гласуване само с хартия за манипулиране на вота"'.

"Ще се получи огромна каша, изборният ден не е само броенето на гласовете", коментира дългогодишен член на СИК. Според нея новите машини ще усложнят излишно изборния процес.

"Няма гаранция, че тези устройства ще отразят реалния вот", изрази притеснение и зам.-шефката на НС от "Величие" Юлиана Матеева.

За пореден път правната комисия се събра на извънредно заседание заради промените в Изборния кодекс. И този път стартът на заседанието, обявен за 14 ч., бе отложен с над час, тъй като депутатите не успяха да съберат кворум.