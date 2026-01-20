Ваня Григорова: Ходът на Румен Радев е много добре изчислен

„След като бяха проведени протестите и правителството падна беше ясно, че той излиза", коментира в предаването по bTV „Лице в лице" оставката на президента Румен Радев общинскaта съветничка и лидер на „Солидарна България" Ваня Григорова .

Тя добави, че има много сериозни очаквания към Радев и че се е очаквало в един момент да слезе "от трона" и да се опита да пребори „змея“.

"Освен това той е в края на втория си мандат и няма как да бъде президент отново. Това също е изключително важно. Имаше теории, че може да изчака втори предсрочни избори тази година, но това беше рисковано винаги съществува възможност да се състави правителство“, каза още Григорова.

„Видяхме, че БСП влезе в коалиция с ГЕРБ – това показва, че няма невъзможни неща. Напълно възможно беше и ГЕРБ, и ПП-ДБ да управляват заедно“, заяви още тя и допълни, че според нея ходът на Румен Радев е много добре изчислен.

На въпрос какво очаква от предстоящите избори, Григорова отговори, че ще има някакъв изход след тези избори, макар ситуацията да е изключително сложна.

"Не смятам, че формацията на Радев може да получи абсолютно мнозинство. Чуваме твърдения, че ПП–ДБ искат 121 депутати – всяка партия го иска, но реално никой няма възможност да ги получи" каза тя и допълни, че едно от първите предизвикателства пред Радев ще бъде с кого да управлява и колко дълго.

„Силно се надявам формацията на Радев да бъде лява и солидарна“, каза още тя.

На запитване за предложените промени в пенсионната система Григорова отговори, че КТ „Подкрепа“ не подкрепили законопроекта и добави, че през септември е започнала кампания „Не залагайте на хазарт старините ни“.

"Законопроектът е внесен от Министерството на финансите, а не от Министерството на труда и социалната политика, където би трябвало да излязат такива предложения" уточни Григорова и добави, че според нея финансовото министерство е подчинено на ГЕРБ, а в социалното все още министър е представител на БСП и ще бъде неприятно точно министър на БСП да направи тези вредни промени.

„Предвиждат се три инвестиционни портфейла – рисков, балансиран и консервативен – за втория пенсионен стълб. Всеки от нас ще може да прецени къде да отидат парите му и дали да се играе буквално на рулетка с неговите осигурителни вноски. Ако човек не избере подфонд, ще му бъде избран служебно“, обясни тя тя.

Този законопроект е 69 страници и се внася от правителство в оставка, в парламент с изчерпана легитимност. Ако не може да се приеме бюджет, защо може да се пипат пенсионните вноски на хората?“, заяви още Григорова.