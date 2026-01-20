Евелина Славкова, "Тренд": След решението на КС ще има надграждане от чутото от Радев

След като Конституционния съд излезе с решение, че той вече не е в качеството си на президент, ще има повече надграждане от това, което сме чували от него. Така социологът от "Тренд" Евелина Славкова коментира по БНТ словото на президента и посланията му от обръщението му към нацията, в която обяви, че подава оставка.

Голяма част сме ги чували от него - особено от критиките, каза още тя. И допълни, че много хора са останали изненадани от критиките му към ПП-ДБ, особено предвид факта, че вече настоятелно се говори в публичното пространство как коалицията са му потенциален партньор. Беше видно, че освен подаването на оставката, тук говорим за започване на кампания, каза още Славкова.

И според Боряна Димитрова от "Алфа рисърч" посланията в обръщението на Румен Радев са били в линиите на очакваното. Имаше определения за модела на развитие на България. Нека да си спомним, че 2021 г. той заговори, че има собствен проект за конституция. Това са темели, отделни репери, които той през годините е поставял, особено когато почна да бъде активен играч на политическия терен, които постави в словото си. Новото, което направи впечатлението, е прошката, която поиска още в началото на своето обръщение, каза още Боряна Димитрова.