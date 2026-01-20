Депутатите от правната комисия се канят да приемат да се гласува с нови машини по нощите

Депутатите от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси се канят да приемат по нощите промените в Изборния кодекс на второ четене, с които се предлага въвеждането на нови машини за гласуване- т. нар. оптични сканиращи устройства.

Това стана ясно от изказване на шефката на комисията Анна Александрова от ГЕРБ, след като депутатът от "Възраждане" Златан Златанов запита докога ще продължи днешното заседание. То е поредното извънредно заседание на комисията, на което депутатите обсъждат предложенията за промени в Изборния кодекс, приети на първо четене още през януари миналата година.

В момента те разглеждат общия законопроект, изготвен по текстовете на ИТН, БСП, ПП, ДБ и "Възраждане". Досега бяха приети предложението на "Възраждане" секциите в страните извън Европейския съюз да бъдат ограничени само до 20, без в тази бройка да влизат тези, които се откриват в дипломатическите мисии и консулствата на България, както и искането на ИТН да бъдат премахнати т. нар. мъртви души от избирателните списъци.

По същество от ИТН искат за съставянето на избирателните списъци да се ползват изготвените при последното преброяване списъци с ЕГН-та на гражданите.

Относно новите сканиращи машини все още няма пълна яснота как точно ще бъдат вкарани в употреба и дали това ще стане навреме за предстоящите предсрочни избори. От ЦИК вече изказаха притеснение, че нямат капацитета да се справят с въвеждането на новите устройства за толкова кратък срок.

От опозицията пък са на мнение, че с приемането на новите машини се цели да се стигне до ситуация, в която няма възможност те да бъдат синхронизирани навреме от ЦИК и "Информационно обслужване" и по този начин ще се стигне до изцяло хартиено гласуване. Подобен казус имаше и при първи тур на местните избори през 2023 г.

От началото на днешното заседание депутатите само обсъждат предложенията без да ги гласуват. Това се очаква да се случи, когато преминат през всичките параграфи от доклада. Той пък е дълъг над 120 страници и включва над 222 параграфа. В момента дискусиите в комисията са по параграф 65.