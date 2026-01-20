Студентите, обвинени за обир на 235 хил. от инкасо автомобил, били приятели от деца (Обзор)

За да не го разпознаят колегите му, Явор Проданов давал команди на английски

Студентите Явор Проданов и Христо Янашков, които в петък бяха задържани за обира на 235 хил. евро от инкасо автомобил в района на гара Ихтиман, били приятели от деца. Това се разбра в Софийския окръжен съд, който във вторник остави в ареста двамата 23-годишни младежи. Оказа се, че освен че работят като охранители, те и учат. Христо се обучавал в УНСС, а Явор в Международното бизнес училище, бил и управител в дружество. Той също работил като охранител във фирмата, от която е извършен обирът. Вероятно за да не го разпознаят нападнатите му колеги, Явор давал заплашителните нареждания към тях на английски език.

Грабежът на инкасо автомобила стана на 16 януари около 14,30 часа. Младежите заплашили с оръжие охранителите.

Двамата насочили пистолет “Глок 17” и автомат

По думите на прокурор Мирослав Ангелов, макар все още да няма изготвени експертизи, нападнатите охранители и полицаите били категорични, че става дума за бойни оръжия. Назначаването на техническата експертиза обаче ще стане едва след извършване на дактилоскопни и ДНК изследвания.

Адвокатите на Явор и Христо пък обясниха пред съда, че оръжието не било истинско, а играчка.

Младежите вързали единия от охранителите със свински опашки, взели им и телефоните. Въпреки това служителите на инкасо фирмата успели да се обадят на тел.112. Поискали телефон от случайно преминаваща жена.

Полицаите почти веднага влезли по дирите на нападателите, които бяха задържани на 5 км от гарата, а касетките и чувалите с парите също бяха намерени.

Пачките били за зареждаде на банкомати

Според Мирослав Ангелов обирът бил планиран. За това говорил и фактът, че Христо и Явор оставили автомобила, с който се придвижвали, на 3 км от гарата. Освен това не носили в себе си телефони. Младежите били дегизирани и облечени като строителни работници, с каски на главата, имали и очила. Използвали, че в района на гарата се извършва ремонт.

Христо вече съдействал на разследващите, Явор също щял да дава обяснения. Решението на съда може да се обжалва пред Софийския апелативен съд на 27 януари.

