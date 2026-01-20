Иззеха 3 електронни везни, 4 пакета канабис и 3 пакета амфетамин

При претърсване на жилище в Добрич са иззети 3 електронни везни, 4 пакета канабис и 3 пакета амфетамин, съобщават от Областната дирекцията на МВР. Операцията в града е насочена слещу познайници на МВР, добавят от полицията. На 19 януари в 22 ч. служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към отдел "Криминална полиция"" извършват претърсване и изземване в жилище в град Добрич, обитавано от 42-годишен мъж от града, известен на МВР. В една от стаите са намерени 3 електронни везни, 4 полиетиленови плика със съдържание зелена тревна маса и 3 полиетиленови плика със съдържание бяло кристалообразно вещество. При извършения полеви тест веществата реагират на канабис с тегло 1.78 грама и амфетамин с тегло 8,12 грама .Лицето е задържано за 24 часа, образувано е досъдебно производство.

Същия ден в рамките на операцията около 14,25 ч. при проверка 20-годишна жена в Добрич, известна на МВР, предава полиетиленова свивка с кристалообразно бяло вещество, реагиращо при полеви тест на метаамфетамин - 0,53 грама, и полиетиленова свивка със съдържание на зелено - кафява тревна маса, реагираща на канабис с тегло 0,82 грама. Пак на 19 януари около 19 ч. в Добрич отново при проверка 25-годишна жена от Добрич,-известна на МВР, предава полиетиленова свивка с кристалообразно бяло вещество с тегло 1,95 гр., реагиращо на метаамфетамин, и полиетиленов плик със съдържание зелено-кафява тревна маса с тегло 0,80 гр, реагираща на канабис. По случаите са образувани бързи полицейски производства.