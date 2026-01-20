Нелепо изказване, мъжка постъпка и нов фронт - политическият прочит за старта на Радев (Обзор)

Пръв го поздрави Слави, а Божков, АПС, МЕЧ и "Величие" предложиха подкрепата

Дългото 12 минути обръщение на Румен Радев към народа бе определено от политическите лидери като “нелепо изказване” и “бланкетен популизъм” до мъжко решение и дежурното “добре дошъл на политическия терен”.

Най-нетърпелив да го поздрави бе Слави Трифонов, който дори не изчака да свърши речта му. “Приветствам господин Румен Радев като “добре дошъл” на политическия терен в България”, написа лидерът на ИТН. Минути след това се включи и бизнесменът Васил Божков с: “Достоен президент. Крайно време беше. Успех”.

Последваха и лидерите на по-малките формации. “Възприемаме партия на Радев като

възможен съюзник

Няма време за губене, време е за мъже!”, написа Радостин Василев от МЕЧ. “Мъжко решение” видя в напускането на “Дондуков” 2 и Ивелин Михайлов от “Величие”.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се включи във вторник следобед с видео от фейсбук. Определи обръщението на Радев като “нелепо”. По-раздразнен обаче бе от изказванията на лидерите на ПП-ДБ, които говореха за “Силна България в силна Европа” и европейския ни път. “Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа, и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Румен Радев. Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Какво казват в сърцето на Европа: “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти”, коментира Борисов, четейки цитати от лист.

На кого да вярваме сега? Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там, каза още той.

Съпредседателите на “Да, България” Божидар Божанов и Ивайло Мирчев начертаха червените линии пред Радев - европейския ни път. Председателят на “Промяната” Асен Василев пък го атакува с въпроси за ДАНС и еврото от трибунка в парламента.

За разлика от тях обаче Ахмед

Доган обяви безрезервна подкрепа

“Само вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от АПС, сме безрезервно с вас!”, написа Доган в изявление, разпространено до медиите. “С общи усилия, координация и заедност” можели да мобилизират “всички поколения за демонтирането на “дълбоката държава”.

Дипломатичен тон запази лидерът на БСП Атанас Зафиров с думите: “Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностния ѝ център - благото на хората”. И се похвали, че в лицето на Илияна Йотова БСП отново има президент.

А лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов чака Радев за политически дебат.

