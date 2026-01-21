Кой тръгва с Радев?

От "Дондуков" - най-близкия кръг. По страната и кметове помагат, а сред най-активните е бившият на Пловдив Здравко Димитров

480 души - толкова проверени хора трябва да има подръка Румен Радев, за да напълни листите си с кандидати за депутати. Големите формации със заявка за победители обикновено регистрират листи с два пъти повече имена от мандатите в съответния район. Така се подсигуряват, че няма да се окажат с къси скамейки, особено ако започнат да попълват от избраниците си и изпълнителната власт.

Със сигурност за листите на Радев ще има опашка от желаещи, но също така сигурно е, че при този скок му трябват верни, доказани в битки хора. Които от раз ще се оправят като законодатели и заявката на Радев за нови закони и нов обществен договор няма да олекне. И атрактивни за обществото лица, които трудно ще бъдат окаляни в очакваната бурна предизборна кампания.

Като военен командир от Радев може да се очаква, че в новата битка ще поведе първо досегашния си екип, още повече че е публична тайна как някои от хората му отдавна са заети с организацията на политически проект. И е логично да напуснат президентството, за да се захванат вече официално с партийно строителство.

В момента има 26 президентски секретари и съветници. (Кои са те - виж в инфографиката.)

Първите “заподозрени” са главният секретар на президентството Цвета Тимева и шефът на кабинета на държавния глава Гълъб Донев.

Тимева е с Радев от първата му година на “Дондуков”, но остана встрани от медийните прожектори и не се забърка в скандали. Тя е от Бургас и е близка с президентската съпруга Десислава, която също е оттам. А със сигурност г-жа Радева е плътно до мъжа си в новото начинание. Като строителен инженер цялата кариера на Тимева преди “Дондуков” 2 се развива в АПИ, където е била дори шеф.

Гълъб Донев е сред най-доверените, а и бе добре приет като служебен премиер и социален министър в назначените от Радев правителства, което би го направило силен участник в листа.

С новия политически лидер ще тръгнат най-вероятно и шестимата му секретари. За Николай Копринков отдавна се знае, че е двигател на бъдещия президентски проект. Също и Димитър Стоянов, дясна ръка на Радев, който във фейсбук често “говори” от името на президента. Именно той подгря за обръщението му от понеделник - три дни по-рано пусна клип, в който няколко мъже призовават Радев да оглави свой проект и обещават да гласуват за него.

Вече участвали в служебни правителства, и други от секретарите на Радев сигурно очакват покана да влязат отново в голямата политика. Такива са Христо Алексиев, който беше транспортен министър, и Илин Димитров - бивш депутат от ПП и служебен министър на туризма при Гълъб Донев.

Същото важи и за голяма част от съветниците, които бяха пратени от Радев по служебните му кабинети и вероятно сега разчитат пак да са в играта - било в парламента, било като министри, вече в редовно правителство. В този списък попадат Явор Гечев, Александър Пулев и Пламен Славов.

Надали ще остане в президентството съветникът по правни въпроси Пламен Узунов. Ексдиректорът на полицията в Пловдив бе замесен в скандал по обвинения за сговор заради чатовете си с бизнесмена Пламен Бобоков. През 2020 г. беше арестуван по обвинения за длъжностно престъпление, но прокуратурата прекрати делото, а миналата година Узунов я осъди на първа инстанция за незаконно обвинение. Именно нахлуването на въоръжените униформени на “Дондуков” 2 да арестуват Узунов (и колегата му Илия Милушев) предизвика президента да вдигне юмрук с призива “Мутри вън”.

Другият му правен съветник Иванка Иванова се сочи за човека в екипа на Радев, който ще отговаря за законопроектите. Стана основна фигура след напускането на Крум Зарков. 55-годишната юристка е завършила СУ, работила е в неправителствения сектор, била е стипендиант на German Marshall Fund и директор на правната програма на Институт “Отворено общество”.

Вероятно близо половината все пак ще останат като част от екипа на Илияна Йотова, за да се гарантира плавно встъпване на новия държавен глава, а и за не се потвърди обвинението към Радев от ГЕРБ и ДПС, че като президент е превърнал институцията в партийна централа.

И по места подготовката за президентския проект тече трескаво, макар и тихо. Говори се, че хората на Радев са ясни от месеци.

В Пловдив например бившият кмет Здравко Димитров е един от най-активните. Никога не е криел близостта си с Радев дори когато беше действащ кмет от ГЕРБ. При визитите му Зико винаги е засвидетелствал внимание и уважение. А щом излезе от общината, продължи още по-плътно контактите си.

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

Едва ли Зико ще влезе в листите, тъй като е на висока служба при митрополит Николай. Но на местна почва усилено работи за бъдещия проект. “След три месеца всичко ще помете”, е заявил той на бивши съпартийци от ГЕРБ. И дори е приканвал някои от тях да помагат на Радевата чета.

Не е изключено и бившият заместник-кмет от екипа на Димитров Тодор Чонов да се присъедини към новия проект. Той е бивш директор на полицията в Пловдив по времето на ГЕРБ, но в социалните мрежи подкрепя Радев.

Отдавна известно е, че един от най-големите бизнесмени, транспортен и строителен бос, собственик на ФК “Ботев” (Пд) Илиян Филипов е зад досегашния президент. Смята се, че на местна почва той ще му помага в новото начинание финансово и организационно.

Бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев също със сигурност ще играе в новата формация. Дори се говори, че юристът имал амбиции да оглави следващия парламент.

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

Пловдив е ключов за Румен Радев не само като втория град в страната, а и защото той е живял там в младите си години, докато е летец и командир на авиобазата в Граф Игнатиево. Оттук са най-приближените му хора, които ще бъдат плътно до него и в новото му амплоа - Копринков и Узунов. Немалко бивши военни и експолицаи се надяват да бъдат приобщени към президентския проект.

Районът е важен за Радев и по “академична” линия. Неслучайно той специално спомена студентите в обръщението си от понеделник и даже изреди градовете, в които са препълвали залите за среща с него. Пловдивският университет и Медицинският университет в града често бяха посещавани от президента.

За близък до него се сочи и бившият ректор на Великотърновския университет проф. Христо Бонджолов.

В Пазарджик пък се спрягат все имената на бивши и настоящи членове на БСП. Сред тях бившият областен управител Трендафил Величков, Надя Клисурска - бивш зам.-министър на труда и социалната политика от кабинета на Гълъб Донев, както и кметът на Белово Стойко Стефанов, при когото преди дни Радев за първи път обяви, че “партия на антимафиотския консенсус вече има”.

Друг знаков кмет, чието име в последните години се свързва с Радев, е Станислав Владимиров на Перник. Той напусна БСП по времето на Корнелия Нинова заради несъгласие с водената от нея политика, но след смяната на ръководството не обяви желание да се върне в столетницата. Очаква се да подкрепи новата сила, но не и да напусне кметския стол две години преди края на мандата си.