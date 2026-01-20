“Нашата България” - едно “добро име” за Румен Радев?

С тези думи той започна обръщението си в понеделник, а близкият му Иво Христов ги намира за удачен вариант

“Нашата България” - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина.

Така бившият началник на кабинета на Румен Радев в първия му мандат - Иво Христов, отговори на въпрос “Нашата България” ли ще е името на политическия проект на президента.

“Политическата класа побърза да подпечата и сертифицира президента Радев като единствена алтернатива, тъй като за моя изненада в единен фронт застанаха и Костадин Костадинов, и ген. Атанасов, и разните интелектуалци от десните подписки, които се отчетоха с вътрешнозаводски хумор, някакви опити за ирония. Общият знаменател покри всички съществуващи партии, което показва, че няма друга алтернатива на сегашния модел”, коментира той пред БНТ хвърлената оставка от Радев и бъдещото му участие в изборите.

“Или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство, или

да се направи програмно правителство,

което да свърши някои належащи работи”, очерта Христов вариантите след вота, на който очаква доминация на Радев. Напливът от хора, които подкрепят президента, е внушителен, увери той, без обаче да подскаже как ще се случи явяването на избори на първия ни президент, хвърлил оставка.

Но друг бивш член на екипа - политологът Слави Василев, обяви, че имало готовност за партия на Радев още сега.

“Всичко е подготвено, защото това е безпрецедентно. За първи път в историята на България президент подава оставката си с намерението да влезе в активната политика”, твърди Василев. Самият той щял да е редови член на партията, а

“кой ще бъде депутат, ще обяви самият Румен Радев”

Теоретично има време за регистрация на собствена формация, стига вече тайно да са събрани нужните подписи и да свикат в съкратени срокове учредително събрание. После обаче съдът трябва да провери хилядите имена, ЕГН-та и адреси, преди да обяви решението си за вписване на новоучредената партия в регистъра, което изисква дни наред.

Свиканата за февруари конференция на партия “България може” предизвика вълнения дали пък Радев няма да се възползва от нейната регистрация. Тя беше учредена в края на 2024 г. с участието на Александър Маринов - шеф на вече несъществуващия Стратегически съвет на Румен Радев. Той пръв заговори преди 4 г. за президентски проект. Сега оглавява Изпълнителния съвет на “България може”, а Кузман Илиев и Иво Русчев са съпредседатели. Освободени са вакантни места в ръководството и конференцията ни е свикана да ги попълни, обясни проф. Маринов пред “24 часа”. Отворени сме за евентуално сътрудничество с Радев, но не като наш лидер, добави той.

Кузман Илиев пък пред Нова тв дори обяви за “цинично” партията да предостави регистрацията си на президента в оставка и той да я оглави. Но пък допусна, че могат да се включат в коалиция, ако създаде такава.

Очакванията са той да тръгне на изборите с коалиция от поне две, а най-вероятно 3-4 партии - както царят и “Продължаваме промяната” направиха преди него. Сред възможните такива се сочат МИР на Симеон Славчев, почти неизвестната “Нова България” с лидер Петър Чаушев и социалдемократите, които напуснаха “БСП - Обединена левица”. Последните бяха и в коалицията, ползвана от “Промяната” - заедно с ВОЛТ и СЕК. А междувременно ЦИК съобщи, че още 3 формации са поискали да ги заличат от коалицията с БСП - “Българската пролет” (на Велизар Енчев), “Движение 21” (на Татяна Дончева) и “Изправи се, България” (на Мая Манолова). Слуховете и за тях са, че може да подкрепят Радев.

