След клетвата си Илияна Йотова кани и 10-имата възможни служебни премиери на консултации

Шефката на Конституционния съд лично пише решението за оставката на президента

19 април все по-вероятна дата за изборите

Председателката на Конституционния съд Павлина Панова е докладчик по делото за оставката на Румен Радев, която той депозира във вторник сутринта. Президентът не е длъжен да се мотивира защо иска правомощията му да бъдат прекратени. Радев е посочил пред съдиите, че неговите мотиви са изложени в обръщението от понеделник.

КС няма срок за произнасяне, юристи обаче не очакват да се бави. Не се изслушват страни, а съдът се събира и констатира, че президентската оставка не е подадена под натиск. Пълномощията се прекратяват от деня на постановяването на решението на КС, с което тя се констатира.

Заседанието веднага бе насрочено за сряда, самото решение се чака в четвъртък или петък. И ако няма забавяне, дори още в петък Йотова може да положи клетва като първата жена президент.

Според бившия конституционен съдия проф. Пламен Киров това дори не е нужно, тъй като вече е положила два пъти клетва и конституцията предвижда автоматизъм в тази ситуация. За доц. Христо Орманджиев пък е небходимо Йотова да положи клетва. Конституцията не разписва нова клетва, но е по-добре да има, така се знае точният момент на заемането на поста, смята и бившата шефка на НС Наталия Киселова.

Очаква се от другата седмица президентът Йотова да кани парламентарните сили на консултации.

Тя ще покани официално на публични разговори и 10-имата възможни кандидати за премиер, независимо от декларираните предварително откази на част от тях да поемат поста.

А когато се намери бъдещият премиер, ще са нужни още няколко дни за попълване на състав на кабинета. Така 29 март като дата за изборите изглежда все по-невъзможна, т.е. предсрочният вот ще е в първата неделя след Великден - 19 април.

