Шефът на НСИ: Нямаме законово право да предоставяме лични данни за изборите

ГРАО: Има няколко групи хора, които могат да бъдат пропуснати, ако се използват данните от последното преброяване

От Националния статистически институт нямаме законово право да предоставяме лични данни на хората, за да бъдат съставени с тях избирателните списъци.

Това каза шефът на НСИ Атанас Атанасов. Изказването си той направи по време на поредното извънредно заседание на правната комисия в парламента, която обсъжда предложенията за промени в Изборния кодекс. Атанасов коментира предложението на ИТН списъците на НСИ от последното преброяване с ЕГН-тата на гражданите да бъдат използвани за съставянето на избирателните списъци. Идеята им е по този начин да бъдат премахнати от тях т.нар. мъртви души.

Досега списъците, по които се гласува, се правят от главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО).

"Разликата между населението, което НСИ е преброило при последното преброяване, което беше на 7 септември 2021 г., и това, което в момента реално би имало право да гласува, е голяма. От преброяването до датата, когато ще се проведат предсрочните избори е възможно да бъде забелязана разлика от над 500 хил. души", обясни Атанасов.

Шефът на статистическия институт обясни, че починалите през 2022 г. са над 120 хил. души, а оттогава са изминали още 3 години. При преброяването не са включени родените след датата му, нито тези, които са получили гражданство през това време.

"От гледна точка на юридическите пречки: НСИ събира индивидуални данни за отделните лица, но има право да дава само агрегирана информация, не индивидуални данни. Ние не можем да ги предоставяме, тази забрана я има поне на 3 места: в регламент 223 от 2009 г. на ЕС, който изрично забранява предоставяне на индивидуални данни на изпълнителна и съдебна власт. По конституция ако промените в закона противоречат на регламента, той трябва да бъде спазен. Забранено е и в законите за статистиката и преброяването", аргументира се Атанасов.

"НСИ няма законово основание да предоставя такива данни, а това в един момент може да се окаже повече вреда", категоричен бе той, като допълни, че това становище на институцията е внесено още на 14 февруари миналата година в парламента.

Коментар направиха и от ГРАО. Оттам заявиха, че дирекцията има експертизата и софтуера, за да изготви безпроблемно избирателните списъци.

"Последното преброяване отчита броя на хората с обичайно местообитание, но хората, които към онзи момент са били дори временно в чужбина, например, за да работят, не са били обект на преброяването", заяви Петя Дуланова от ГРАО.

Тя изброи още няколко групи, които може да бъдат ощетени от правото си да гласуват с исканата от ИТН промяна: тези, които са станали български граждани с указ на президента, родените в чужбина, чийто акт за раждане не е бил приведен за издаване на българско гражданство след преброяването.

Данните от преброяването не отчитат миграционните процеси от страната в чужбина и обратно, каза още тя.

"Това предложение не е разумно да бъде прието. В случай, че законодателят прецени, че избирателните списъци ще се правят по данните на НСИ- добре е да се регламентира НСИ какви данни и на кого предоставя- ЕГН, постоянни адреси, имена- трябва да има регламентиран срок, в който да ги предостави за съставяне и формиране на избирателните списъци", каза още Дуланова.

Тя обясни, че съгласно действащия в момента Изборен кодекс, предварителните списъци на избирателите, се обявяват 40 дни преди деня на изборите.

"Разумно е да се внесат промени, с които да се уточни, че списъците се съставят по данните от последното преброяване, които се предоставят от НСИ на ГРАО. В състояние сме да разпечатаме списъците, но ни трябват данните", предложи представителката на ГРАО.

Освен това тя обясни, че е възможен и друг казус: в списъка от преброяването дадено лице да фигурира с едно име, а в момента то да е променено. Пример за това била смяната на името при брак и развод.

"В ГРАО имаме актуална информация за всичко това- имена, адреси, починали лица. При нас списъкът на населението се обновява 2 пъти дневно", допълни тя.