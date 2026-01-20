Глобиха колоездач, движел се извън велоалеята по тъмно в Пловдив

Държал се арогантно с полицаите, които го спрели

Колоездач, засечен да кара не по велоалеята, а по тротоара за пешеходци по тъмно в Пловдив, отнесе глоба, потвърдена вече от Районния съд в града. Той бил засечен от патрул около 21,35 часа на 8 май м. г. на кръстовището на булевардите "6 септември" и "Северен" извън определената за велосипедисти зона, преминал и през пешеходна пътека, без да слезе от колелото, отделно бил без светлоотразителна жилетка и звънец. Полицаите му обяснили, че това е много опасно, в отговор той се държал арогантно и отказал да подпише съставения му акт.

После го обжалвал, но съдът намира аргументите му за голословни и потвърждава наказателното постановление с глоби на обща стойност 56,24 евро.

Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред административните магистрати.

Санкциите за велосипедисти са относителна рядкост в практиката на полицията и съдилищата в Пловдив.