ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глобиха колоездач, движел се извън велоалеята по т...

Времето София -1° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22129933 www.24chasa.bg

Глобиха колоездач, движел се извън велоалеята по тъмно в Пловдив

Ваня Драганова

[email protected]

2012
Велосипедист СНИМКА: 24 часа

Държал се арогантно с полицаите, които го спрели             

Колоездач, засечен да кара не по велоалеята, а по тротоара за пешеходци по тъмно в Пловдив, отнесе глоба, потвърдена вече от Районния съд в града.  Той бил засечен от патрул около 21,35 часа на 8 май м. г. на кръстовището на булевардите "6 септември" и "Северен" извън определената за велосипедисти  зона, преминал и през пешеходна пътека, без да слезе от колелото, отделно бил без светлоотразителна жилетка и звънец. Полицаите му обяснили, че това е много опасно, в отговор той се държал арогантно и отказал да подпише съставения му акт.

После го обжалвал, но съдът намира аргументите му за голословни и потвърждава наказателното постановление с глоби на обща стойност 56,24 евро.

Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред административните магистрати. 

Санкциите за велосипедисти са относителна рядкост в практиката на полицията и съдилищата в Пловдив.                                                                                                                                                                                    

Велосипедист СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини