МВР си разрешава със засекретена инструкция особени разходи и тайни харчове

МВР си разрешава само със засекретена инструкция особени разходи и тайни харчове. Това се разбира от обнародвани в "Държавен вестник" промени на Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-26 от 20 юли 2022 г. Въпросната инструкция е озаглавена "за планиране, разходване, отчитане и контрол на паричните средства за особени разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи".

Веднага след това става ясно, че всичко е поверително и не се разбира нито какви са въпросните особени разходи, нито техния размер, нито поради каква точно причина те са засекретени, нито защо се пуска в Държавен вестник инструкция, която веднага след това е обявена за изцяло поверителна. Единственото, което се разбира, че има някакви секретни промени и, че "инструкцията влиза в сила от 1.01.2026 г". Няма никакво обяснение защо например е секретно кой и какъв контрол осъществява на тези средства, какъв е редът на отчитане, както и размерите и начина на определянето им.

Сред специфичните разходи в МВР са такива за командировъчни, пътни, нощен труд, извънреден труд. Те обаче са регламентирани на светло, за разлика от т.нар. "особени разходи" в системата на МВР. МВР не посочва във въпросната инструкция, но за такива по правило се смята, че те са специфична категория разходи, предназначени за финансиране на оперативно-издирвателни дейности и защитени дейности, свързани с националната сигурност. Те би трябвало да се използват за плащания на сътрудници (доброволни информатори), контролирани доставки, доверителни сделки и други дейности, които изискват строга конспиративност. Въпросните средства се отчитат по специален ред, който е класифицирана информация. За разлика от стандартните бюджетни разходи, подробните първични документи (като имена на получатели или конкретни задачи) не са публични, за да се запази самоличността на източниците и методите на работа.

Въпросните секретни суми подлежат единствено на вътрешен одит от специализирани звена в МВР, пише в. "Сега". По принцип би трябвало да има контрол от Сметната палата чрез одитори с достъп до класифицирана информация, но до момента няма нито един известен доклад, който да казва какво е положението.

На няколко пъти през години имаше публични скандали за това кой на кого плаща в МВР, каква е системата за заплащане на сътрудниците, дали има изобщо отчет, както и, че и не е ясна сумата, която отива за тази дейност. В други специални служби имаше образувани няколко наказателни производства по тази тема.

Само преди няколко седмици правителството изсипа допълнително десетки милиони левове в МВР. И тогава в нито един публичен документ не бе обявено за какви разходи и ангажименти става дума, за какво ще отидат парите. След това стана ясно, че парите били за лекарства, апаратура и консумативи за МВР-болница и по проект на Гранична полиция за следене на българи-турската граница.

Дадената тогава сума бе прибавена към и без това големия бюджет на МВР - за 2025 г. той е 4,2 млрд. лева, като 3,9 млрд. от тях отиват за заплати и осигуровки.