Кметът на район "Аспарухово": Изгорелият комплекс "Фанагория" не е законен

Дейността на историческия комплекс "Фанагория", който изгоря във Варна, не е била законна. Това заяви кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов в предаването "Денят започва" по БНТ.

Пожарът избухнал в ранните часове срещу 20 януари. Няма пострадали хора, но са изгорели 7 коня в комплекса. Нанесени са и огромни материални щети.

"2002 година областният управител на Варна сключва споразумение да бъде изграден този музей "Фанагория" за срок от три години. След това договорът не е продължаван. Аз като станах кмет и 2020 година изпратихме запитване защо пребивават и не плащат никакви данъци", обясни Маринов.

По думите му тази фондация от 2005 година не е заплащала нищо на общината. Причините за пожара още се изясняват.