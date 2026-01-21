ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш премиер на Южна Корея беше осъден на 23 годин...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22130790 www.24chasa.bg

Кметът на район "Аспарухово": Изгорелият комплекс "Фанагория" не е законен

10412
Пожарът във "Фанагория" Кадър: Фейсбук/Цветозар Рачев

Дейността на историческия комплекс "Фанагория", който изгоря във Варна, не е била законна. Това заяви кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов в предаването "Денят започва" по БНТ. 

Пожарът избухнал в ранните часове срещу 20 януари. Няма пострадали хора, но са изгорели 7 коня в комплекса. Нанесени са и огромни материални щети. 

"2002 година областният управител на Варна сключва споразумение да бъде изграден този музей "Фанагория" за срок от три години. След това договорът не е продължаван. Аз като станах кмет и 2020 година изпратихме запитване защо пребивават и не плащат никакви данъци", обясни Маринов. 

По думите му тази фондация от 2005 година не е заплащала нищо на общината. Причините за пожара още се изясняват. 

Пожарът във "Фанагория" Кадър: Фейсбук/Цветозар Рачев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание