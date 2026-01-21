Кандидатурите за европейски прокурор от България ще обсъди правителството в оставка

Проект на Решение за одобряване на кандидатури за европейски прокурор от България съобразно изискванията на чл. 16 на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура предстои да обсъди на редовно заседание от 10:00 ч. правителството в оставка. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирана от БТА.

В дневния ред е допълнение на Рамковото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България (“Четвърто споразумение за изменение”) и Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България (“Четвърто споразумение за изменение”).

Министерският съвет се очаква да обсъди проект на Меморандум за намерения и разбирателство между правителството на Република България и Brinell Compute GmbH, Германия за реализация на инвестиционен проект на територията на област Пловдив.

Предложение до президента на България за издаване на указ за назначаване на извънредния и пълномощен посланик на България в Кралство Испания и за постоянен представител на страната в Световната организация по туризъм със седалище в Мадрид, Испания, ще дискутират още министрите.

Те ще обсъдят и проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси” за Военноморските сили.