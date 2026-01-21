Благомир Коцев: Румен Радев би могъл да е потенциален партньор, ако отговори на редица въпроси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румен Радев би могъл да е потенциален партньор, ако отговори на редица въпроси, свързани с външната политика на страната.

Това каза кметът на Варна Благомир Коцев в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Наистина много зависи от неговите отговори. Вярвам, че в следващите седмици би могло да стане ясно. Имаме известни притеснения за това какви точно позиции ще заеме Румен Радев. Надявам се, че позицията ще съвпадне, защото имаме нужда от съмишленици", обясни Коцев.

Той каза, че не изключва да има залитане в посока, която да сложи разделителни линии.

"Общото, което виждаме с него, са заявките, които прави за борба с олигархичния модел. На следващите парламентарни избори смятам, че всички трябва да бъдем обединени около това", заяви кметът на Варна.

Коцев уточни, че тепърва предстоят коалиционни срещи и национален съвет на ПП и позициите ще бъдат изчистените.

"Сега казвам това, което мисли Благомир Коцев", заяви той.

"Знаете какво ми се случи през последните месеци, все още наваксваме това, което изгубихме последните месеци", каза още кметът.

"Засега още не е ясно дали ще бъда в листи, нямам причина да бъда в тези листи като кмет на Варна. Ако го направя, това ще бъде решено на коалиционен съвет, то ще бъде единствено, за да подкрепя формацията, която ме е издигнала", обясни Коцев.

Относно дали ще се кандидатира за президент, той каза, че лично за себе си има други приоритети.

"Важно е да имаме президент, който също ще води тази битка, не изключвам възможността да ми бъде предложено и аз ще мисля по тази кандидатура, но това сега не е на дневен ред", уточни той.

Коцев обясни, че е сигурен, че коалицията ще излъчи достоен кандидат.

"Доколкото сме водили разговор не виждам да има разногласия в коалицията", каза още той.

Градоначалникът каза още, че решенията в партията се взимат чрез гласуване. Относно Даниел Лорер той каза, че причината може би е лични отношенията между двамата с Асен Василев.

През изминалата седмица Лорер заяви, че подозира, че лидерът на ПП Асен Василев прави еднолично тайни договорки с „Възраждане" – засега за подкрепа за определен служебен премиер и правителство, а може би и за нещо повече.

"Аз лично не съм усещал това, но все пак съм стоял настрани от вземането на решенията по национални въпроси. Аз имам други впечатления и затова вярвам във формацията и решенията в следващите съвети ще покажат, че сме в много добра кондиция за избори", категоричен бе той.

Коцев каза, че все още е под напрежение и натискът е голям.

"Вярвам на хората около себе си, смятам, че екипът около мен е стабилен, но мога да кажа, че Варна работи под изключителен натиск, както и София. Тези общини са наказани през последните години", смята той.

По думите му Варна ще влезе в релси и докрая на мандата ще има резултати.