15 души са ранени в катастрофи за 24 часа

При катастрофи през изминалото денонощие в страната са ранени 15 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа пътнотранспортните произшествия с пострадали са 13, уточнява БТА.

В София са регистрирани две тежки и 26 леки катастрофи, има двама ранени.

От началото на месеца са станали 242 катастрофи с 23-ма загинали и 287 ранени. От 1 януари насам пътнотранспортните произшествия са 242, загиналите са 23-ма, а ранените 287. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., през 2025 г. те са със седем повече.