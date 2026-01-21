ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богдан Богданов от ПП-ДБ: Не можем да кажем "за" или "не" на партньорство с Радев в момента

Богдан Богданов от ПП-ДБ Кадър: Нова телевизия

"Противоречивите заявки, които сме чували по важни въпроси, включително и външнополитически, не ни дават увереност, че бихме могли в този момент да кажем "за" или "не" на партньорство с потенциалната партия на господин Радев." Това заяви депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов пред Нова телевизия.

"Най-важното нещо, което се случи в последните месеци, е, че българите може би за първи път наистина разбраха, че бъдещето на държавата е в техните ръце. Няма нужда от спасител, а има нужда от активна гражданска позиция, отпор на всеки опит да се компрометира нормалното развитие на държавата. Това е ситуация, в която ще се променят както политическите заявки, така и действията на всеки един, който иска да спечели доверието на хората", коментира той. 

"Ние имаме два основни приоритета, които ни събраха преди четири години, и продължаваме да ги отстояваме. Да изградим силна България със силни, работещи институции. Върховенство на правото. И България да бъде пълноправен член на Европейския съюз, мястото на България е в Европа. За тези наши приоритети ние платихме висока цена през годините. Те са в основата на разговора с всеки един, с когото бихме могли да работим. Който и да е той - да припознае европейското развитие на България, европейските ценности, зад които заставаме ние, да припознае това, че България наистина трябва да е силна тук", каза Богдан Богданов. 

"За да има преговори, трябва да знаем дали виждаме бъдещето на България в Европа, или на Изток. Ние го виждаме в Европа, така че ако отсрещната страна, с която трябва потенциално да си партнираме, вижда нещо различно, ние нямаме тема за разговор. Ако съдебната реформа и овладяването на държавата в текущата ситуация не е приоритет за човека, с когото сядаме на масата, нямаме тема за разговор. Това са двете основни теми - борба с корупцията и бъдещето на България в Европа", добави той.

"Ние сме готови да седнем да говорим, ако тези два въпроса бъдат изчистени", поясни Богданов.

"Листи, хора и позиции до момента не са коментирани". Това бе отговорът му на въпрос дали и Лена Бориславова отпада от листите в продължение на напрежението около Лорер и Божанков. 

