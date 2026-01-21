Бивш служебен министър на Радев готов за новия проект

Бившият министър на регионалното развитие и благоустройството в служебните кабинети на Румен Радев Иван Шишков обяви готовност да бъде част от новия политически проект на оттеглящия се от поста президент.

"Много ясно ще ви го кажа - аз съм готов да се включа в проекта, както съм бил готов и съм бил министър на регионалното развитие. Но не само аз и той, много хора в служебния кабинет бяхме съмишленици точно за това, което ви казвам. Ако наистина искате една държава да се промени, трябва да се промени начинът, по който тя функционира", заяви Иван Шишков пред Нова телевизия.

"Аз съм от хората, били на протеста. На протеста наричаха сегашните управляващи "крадците на магистрали". Въпросът обаче е много по-сериозен и по-дълбок. Трябва да се промени начинът, по който функционира държавата. В последните години политиката на държавата се определяше от полуполитици, а не от експерти. Да, аз бях регионален министър в служебните кабинети на Радев извън домовата книга. В тези служебни кабинети всички бяхме експерти. Това, което намерихме като отношение на политиката към държавата, към развитието на държавата и към законността на държавността, доведе до големия сблъсък. Нещата лъснаха ясно и категорично", каза още Шишков.