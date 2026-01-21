ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството в Гренландия подготвя населението з...

Протестиращи срещу кариера се канят да блокират пътя София-Варна във Велико Търново

Дима Максимова

Протестиращи срещу варовикова кариера край село Балван се събраха пред РИОСВ - Велико Търново Снимка: Авторът

Стотици великотърновци и жители на околни села се събраха тази сутрин пред РИОСВ – Велико Търново на граждански протест срещу инвестиционното намерение за варовикова кариера край с. Балван.

За днес е насрочен експертен екологичен съвет, който трябва да вземе решение дали проектът да бъде допуснат. Според гражданските организации това инвестиционно намерение представлява сериозна индустриална заплаха за здравето на хората, околната среда и бъдещето на община Велико Търново, с потенциално въздействие, многократно по-опасно от вече съществуващи замърсители в региона. За кариерата има отрицателно становище от кмета на Велико Търново Даниел Панов.

"Към днешна дата няма издадено разрешение за добив на каквото и да било в района на великотърновското село Балван", посочи енергийният министър в оставка Жечо Станков по повод гражданското напрежение за бъдещата работа на кариерата с добив от 40 000 до 100 000 тона варовици и пагубното ѝ влияние върху здравето им, водата и околната среда.

„Права не са предоставени на концесионера, защото не е предоставил пълен пакет от документи, включително и ОВОС, който е върнат и трябва да бъде преразглеждан", посочи той при посещението си в старата столица миналата седмица.

Това обаче не успокои напрежението.

Протестът се организира от Гражданско сдружение „Заедно можем всичко" и Инициативен комитет „Не на кариерата" – с. Балван, с подкрепата на Сдружението на кметовете на малките населени места и всички 37 общински съветници в ОбС – Велико Търново.

Гневните граждани възнамеряват да блокират и главния път София - Варна, който минава край екоинспекцията.

