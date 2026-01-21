Челна катастрофа с кола на общината край "Моста на влюбените" в столицата (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джип на Столична община и кола са се ударили челно в центъра на столицата, стана ясно от кадри във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал около 7 ч. в сряда под "Моста на влюбените" в посока бул. "България".

Към момента няма данни за пострадали, но движението в района е силно затруднено.