Гърмящи печки, мигащи лампи, сурова храна: Как жив...

Челна катастрофа с кола на общината край "Моста на влюбените" в столицата (Видео)

Челна катастрофа с кола на общината край "Моста на влюбените" СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

Джип на Столична община и кола са се ударили челно в центъра на столицата, стана ясно от кадри във фейсбук групата "Катастрофи в София". 

Инцидентът е станал около 7 ч. в сряда под "Моста на влюбените" в посока бул. "България". 

Към момента няма данни за пострадали, но движението в района е силно затруднено. 

Челна катастрофа с кола на общината край "Моста на влюбените" СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

Под Моста на влюбените посока бул.България са се целунали челно джип на СО и малкa калинка, карана от младо момиче. Бяха там в 7:10. Още са там в 7:45 Залагам, че някой е минал на дълго оранжево. Ще стане тапа при всички случаи

Публикувахте от Tsvetina Dimitrova в Вторник, 20 януари 2026 г.

