Челна катастрофа с кола на общината край "Моста на влюбените" в столицата (Видео)

Джип на Столична община и кола са се ударили челно в центъра на столицата, стана ясно от кадри във фейсбук групата "Катастрофи в София".
Инцидентът е станал около 7 ч. в сряда под "Моста на влюбените" в посока бул. "България".
Към момента няма данни за пострадали, но движението в района е силно затруднено.
Под Моста на влюбените посока бул.България са се целунали челно джип на СО и малкa калинка, карана от младо момиче. Бяха там в 7:10. Още са там в 7:45 Залагам, че някой е минал на дълго оранжево. Ще стане тапа при всички случаиПубликувахте от Tsvetina Dimitrova в Вторник, 20 януари 2026 г.